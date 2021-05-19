Во Владимирской области «Ночь музеев» посетили 11 тысяч гостей

15 мая во Владимирской области под девизом «Больше чем музей» прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году в федеральных, областных и муниципальных музеях и на организованных ими экскурсиях, концертах и представления в музеях посетило рекордное за последние годы число жителей и гостей региона – свыше 11 тысяч человек. Более полутора тысяч из них посетили объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В рамках «Ночи музеев-2021» состоялось более 100 мероприятий на площадках музеев, выставочных залов и галерей, а также на открытых пространствах нашего региона, в том числе множество квестов и мастер-классов.