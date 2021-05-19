70% владимирских компаний работали в майские праздники

В период с 4 по 7 мая 2021 доля активных компаний-работодателей из Владимирской области составила 70%. то немного выше, чем в среднем по России, где активность компаний в праздники составила 67%. И значительно выше, чем в Москве и Московской области, где в это время работали 60% компаний. Активнее всего в период между майскими праздниками работали в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%). За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 сотрудников (68%) и микро-компании со штатом менее 20 человек (67%). Доля активных компаний-работодателей во всех остальных категориях составила 66%.

- Этой весной многие компании восстанавливают свои проекты, которые пришлось полностью или частично заморозить в 2020 году, отмеченным пандемией и затяжным локдауном. Задач много, поэтому большинство сотрудников продолжили работать. А еще период между праздниками, когда и общая деловая активность ниже, и некоторые коллеги и клиенты отдыхают, – хорошее время, чтобы взяться за дела, до которых в обычном рабочем ритме просто не доходили руки, - добавляет Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.