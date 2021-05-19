В Муроме на Оке транспортные полицейские задержали браконьера

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в минувшее воскресенье в акватории Оки в районе Мурома полицейскими был задержан 51-летний мужчина, который ловил рыбу при помощи охана — одного из видов сетей, которые, как и все прочие, запрещены к использованию в рыбалке. Рыбачил мужчина с моторной лодки «казанки».

В ходе осмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у нелегального рыболова рыбу, общая стоимость которой составила более 2 тысяч рублей.

В настоящее время дознаватели Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов». Расследование уголовного дела продолжается.