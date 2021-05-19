В Юрьев-Польском полицейские задержали закладчика наркотиков и его «клиентов»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 27-летний юрьевпольчанин обвиняется в попытке сбыта наркотиков для последующего сбыта группой лиц по предварительному сговору при помощи интернет-технологий, а также в незаконном хранении запрещенных веществ.

По версии следствия, сам будучи наркоманом, парень через сеть вступил в сговор с неизвестной личностью, чтобы сбывать на территории райцентра и Юрьев-Польского района запрещенные вещества через организацию тайников-закладок.

Однако замыслам молодого человека помешали местные полицейские, которые задержали его и в ходе обыска обнаружили у парня 180 граммов синтетического наркотика, а также почти 90 граммов сильнодействующего вещества «прегабалин», о чем имеется соответствующее заключение экспертов.

Также часть наркотиков была изъята оперативниками из уже организованных закладок. Кстати, попутно были задержаны и несколько человек, пытавшихся достать из тайников запрещенные вещества.

Если вина парня будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Что касается его сообщника, то личность данного гражданина пока устанавливается. Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.