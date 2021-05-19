Во Владимирской области с начала сезона произошло 466 палов сухой травы

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по состоянию на утро 19 мая с начала года в регионе произошло уже 1492 техногенных пожара, число которых по сравнению с прошлым годом выросло на 13 процентов. К сожалению, в этом году на пожарах погибло 47 человек, еще 24 человека пострадали. В целом эти цифры также стали выше прошлогодних.

При этом по области зафиксировано 466 палов травы, 276 из которых случилось в границах населенных пунктов. Не мешает поджигателям даже особый противопожарный режим, который продолжает действовать на всей территории региона.

Всего с начала сезона за нарушение требований пожарной безопасности было возбуждено 545 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности. При этом сотрудники МЧС составили за такие нарушения 107 протоколов, еще 167 составили сотрудники местных администраций.

В регионе продолжается работа патрульных групп, в состав которых, кроме представителей МЧС, входят полицейские, сотрудники муниципалитетов, Россельхознадзора и инспекции административно-технического надзора. В общей сложности в работе групп задействовано 250 человек.

Напомним - в условиях особого противопожарного режима любое разведение открытого огня наказывается штрафом. Для граждан сумма штрафа составляет от 2000 до 4000 рублей.