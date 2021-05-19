В Муроме женщина-инвалид девять месяцев не могла получить лекарство

Как сообщает прокуратура Владимирской области, жительница Муромского района является инвалидом II группы и стоит на учете с диагнозом «ревматоидный артрит, полиартрит, серопозитивный». Для лечения доктора назначили ей лекарство «тоцилизумаб», которое женщина получала до августа 2020 года. Однако затем препарат выдавать перестали, а врачи вынуждены были изменить схему лечения, чтобы состояние здоровья пациентки не ухудшилось.

В связи с этим главврачу «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Муром» прокурор внес представление, которое находится на рассмотрении.

Вместе с тем, женщине выписали рецепт по требованию надзорного ведомства, после чего в конце апреля в аптеке его оставили на отсроченное обслуживание.

Также, в работе больницы прокуроры обнаружили еще несколько нарушений. По сведениям облпрокуратуры, речь идет об отсутствии в медкарте больной сведений о введении медперсоналом указанного препарата, об отборе анализов крови и проведении исследований. Также не был решен вопрос о госпитализации и введении препарата в условиях стационара и на дому. Все это послужило основанием для нового прокурорского представления.

Между тем, в работе областного департамента здравоохранения тоже были выявлены нарушения. Прокуратура выяснила, что женщина обращалась туда со своей проблемой еще в декабре минувшего года, а также в январе-феврале текущего, но ответ получила необоснованный и только в апреле. Так что руководству облздрава тоже внесли представление.

Тем временем, препарат женщине доставили, так что теперь женщина получает все необходимое лечение.