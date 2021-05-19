Во Владимире мотоциклист разбился насмерть, проехав на перекрестке на красный

18 мая 2021 года около 20.20 на 13 км автодороги М-7 "Волга" подъезд к городу Иваново во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 41-летний водитель мотоцикла "Хонда"ехал в сторону Нижнего Новгорода, и на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге мотоциклист врезался в "Ниссан" (им управлял водителя 1961 года рождения), который двигался в сторону города Москвы по левой полосе и как раз поворачивал налево на улицу Белоконской на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель мотоцикла "Хонда" скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи.