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Общество18 мая 2021 18:24

Разрабатывать концепцию благоустройства парка «Загородный» будет московская компания

Они согласились выполнить эту работу в три раза дешевле начальной цены
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирская мэрия объявила конкурс на разработку концепции благоустройства парка «Загородный». Победителям предстояло оценить историю развития парка, ландшафт, его наполненность, транспортные потоки, перспективы развития и множество других нюансов, а потом разработать концепцию. За это из городского бюджета были готовы заплатить почти полтора миллиона рублей. В конкурсе приняли участие восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, только одна организация была из Владимира – ООО «Градпроект». Кстати, они вызвались сделать работу за полмиллиона рублей. Но выиграла конкурс московская компания «Центр инновационных технологий градостроительства», предложившая разработать концепцию за 440 358 рублей и сорок копеек. Представить наработки компании надо до 30 ноября, а готовую концепцию должны оценить не только чиновники, но и жители Владимира.