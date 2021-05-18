Разрабатывать концепцию благоустройства парка «Загородный» будет московская компания

Владимирская мэрия объявила конкурс на разработку концепции благоустройства парка «Загородный». Победителям предстояло оценить историю развития парка, ландшафт, его наполненность, транспортные потоки, перспективы развития и множество других нюансов, а потом разработать концепцию. За это из городского бюджета были готовы заплатить почти полтора миллиона рублей. В конкурсе приняли участие восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, только одна организация была из Владимира – ООО «Градпроект». Кстати, они вызвались сделать работу за полмиллиона рублей. Но выиграла конкурс московская компания «Центр инновационных технологий градостроительства», предложившая разработать концепцию за 440 358 рублей и сорок копеек. Представить наработки компании надо до 30 ноября, а готовую концепцию должны оценить не только чиновники, но и жители Владимира.