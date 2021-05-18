В промзоне Владимира вспыхнула емкость с техническим маслом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 мая в 15.09 на пульт диспетчеров Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Юрьевской, 2 «а» в здании, принадлежащем местному предприятию.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили полное черного дыма помещение, и тремя звеньями газодымозащитной службы проникли внутрь. При помощи поданного ствола с пеной горение ликвидировали за несколько минут.

- Ход тушения осложняло сильное задымление. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, - сообщила врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Общая площадь пожара в результате составила 6 квадратных метров. До приезда пожарных машин из здания самостоятельно выбрались два человека. К счастью, огонь разойтись по всему помещению и соседним строениям не успел. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.