В Кольчугино отец и сын обвиняются в совершении квартирного грабежа

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи кольчугинской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «грабеж, совершенный группой лиц» на 57 и 31-летний местных жителей — отца и сына.

В середине минувшего января в полицию позвонили жильцы дома, сообщившие, что из соседней квартиры, в которой никто с недавних пор не живет, двое неизвестных вытаскивают радиаторы. По словам соседей, они пытались остановить мужчин, но те их просьбы оставили без внимания.

Позже сыщики вышли на след подозреваемых и задержали обоих родственников. Они признались в хищении радиаторов и объяснили, что планировали продать батареи, но когда поняли,что их заметили, уехали на «Газели» и спрятали радиаторы в лесу, однако затем на месте их не нашли.

В ходе следствия хозяйке квартиры ущерб был полностью возмещен. В скором времени это дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.