Владимирцы хранят в банках более 214 миллиардов рублей

В первом квартале 2021 года средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями Владимирской области, выросли на 12,6% и составили 6,4 миллиарда рублей. Объем депозитов юридических лиц Владимирской области зафиксирован на уровне 15,5 миллиардов - это на 6,3% больше, чем годом ранее. Всего жители Владимирской области хранят в банка 214,8 миллиардов рублей. Чаще всего владимирцы делают вклады в рублях – таких 91,1%. За первый квартал этого года банки Владимирской области привлекли 280,6 млрд рублей, на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года.

- Основная причина популярности депозитов у граждан в том, что банковские вклады имеют гарантированную доходность и застрахованы государством в пределах 1,4 милилонов рублей. С учетом ожидаемого восстановления экономики, роста ключевой ставки и повышения ставок по рублевым депозитам интерес к банковским вкладам в дальнейшем может возрасти, - отмечает управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.