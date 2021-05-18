В Петушинском районе большегруз врезался в отбойник и опрокинулся

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.20 на 128 километре трассы М-7 водитель большегруза «Рено Премиум» 1975 года рождения не справился с управлением, в результате чего тягач с полуприцепом сперва врезался в отбойник, отделяющий дорогу от обочины, а затем вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал сам водитель «Рено: прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану правой руки. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.