Во Владимире отменили шествие выпускников по центру города

21 мая в школах Владимира пройдет традиционный праздник «Последний звонок». В этом году выпускные классы 43 общеобразовательных школ и гимназий города Владимира заканчивают 1753 одиннадцатиклассника.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, традиционного шествия выпускников в этом году организовано не будет. Управление образования предложило выпускникам в этом году принять участие в онлайн-челлендже «Последний звонок-2021» с заданием представить свою школу.

В группе «Владимир - умный город» в соцсети «ВКонтакте» с сегодняшнего дня стартует флешмоб, в рамках которого выпускники могут рассказать о себе в видеороликах, вспомнить самые яркие моменты школьной жизни, поздравить учителей.

Также в день проведения «Последнего звонка», 21 мая, будут подведены итоги онлайн-конкурса «Классный выпуск». Его участниками могут стать не только выпускники, родители, педагоги, но и все желающие. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо до 20 мая выложить конкурсную работу в соцсети под хештегами #Классныйвыпуск #конкурсВладимир #ростелеком.

Авторы трех самых оригинальных и душевных напутствий и три классных руководителя, получивших наибольшее количество положительных отзывов, будут награждены подарками.