В Новоалександрово высадят "Сад Памяти"

Суздальский район присоединился к международной акции «Сад Памяти». Весной на территории школ, у памятников, погибшим в годы войны, в скверах и парках школьники сажали деревья в память о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны.

Теперь масштабная акция планируется 20 мая в селе Новоалександрово (возле памятника, погибшим в годы Великой Отечественной войны). Там в рамках акции планируется посадить 76 саженцев алычи и сливы.

В посадке деревьев примут участие студенты ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж», учащиеся МБОУ "Ново - Александровская ООШ" и местные жители.

Идея акции − не просто сплотить людей, а оставить память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Каждое дерево — символ памяти и благодарности мирных поколений.