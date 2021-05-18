Во Владимире новый общегородской диктант пройдет 24 мая

24-й общегородской диктант во Владимире пройдет 24 мая 2021 года в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке.

Традиционное мероприятие проводится в рамках празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Так что не удивительно, что в этом году тексты диктантов будут посвящены биографии и деятельности князя Александра Ярославовича.

Также написать диктант можно в режиме онлайн. Тем участникам, которые желают присутствовать на диктанте удалённо, необходимо скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его. 24 мая в 17.30 надо включить прямую трансляцию диктанта (на официальной странице библиотеки в соцсетях и на портале КУЛЬТУРА.РФ). Писать текст диктанта надо от руки на фирменном бланке. 25 мая необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10.00 до 15.00 и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу: oso@lib33.ru не позднее 15.00 25 мая и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту. В объявленный день можно будет посмотреть результаты на сайте библиотеки library.vladimir.ru.

Вход свободный. Областная научная библиотека находится по адресу: ул. Дзержинского, 3.