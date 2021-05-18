Во владимирском лицее-интернате №1 открыли мемориальную доску выпускнику, погибшему в Афганистане

фото с сайта городской администрации

18 мая в лицее-интернате № 1 города Владимира торжественно открыли мемориальную доску Александру Никитину— выпускнику этого учебного заведения, погибшего в 1986 году при выполнении интернационального долга в Афганистане.

Право открытия памятной доски было предоставлено ученикам лицея-интерната № 1 Денису Мигалко и Анастасии Матвеевой.

Александр Никитин учился в лицее-интернате № 1 с 3 по 9 класс. Затем закончил ПТУ № 30 и до призыва в армию работал слесарем во Владимирском АТП. В армию был призван 14 октября 1985 года.

После учебного подразделения получил воинскую специальность вычислитель-чертежник, и в мае 1986 года был направлен в Афганистан. Во время службы неоднократно участвовал в операциях по уничтожению банд душманов. Проявил себя мужественным воином. Александр Никитин погиб при исполнении служебного долга 3 декабря 1986 года. Награжден медалью «Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа».