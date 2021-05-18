Судогодских коммунальщиков наказали за перебои с холодной водой у жителей

В марте этого года в прокуратуру Судогодского района поступили обращения жителей улицы Молодежной деревни Гонобилово по факту перерыва в водоснабжении на территории Мошокского сельского поселения. Как показала проверка, с 23 февраля по 30 марта 2021 года холодное водоснабжение в жилых домах №№ 20,21,22 отсутствовало. Был допущен перерыв в подаче воды более чем на 24 часа. Также в марте 2021 года в прокуратуру района поступали обращения жителей улицы Садовая города Судогды по аналогичному вопросу. С 22 февраля по 24 марта 2021 года холодное водоснабжение в жилых домах 15, 16, 18, 20 отсутствовало, допущен перерыв в подаче воды более чем на 6 часов. По результатам проверки в отношении директора ООО «АкваТЭК», являющегося гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Мошокского сельского поселения и города Судогды, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Должностным лицам по этой статье грозит штраф от пятисот до тысячи рублей, юридическим – от пяти до десяти тысяч. Также в общество внесено представление, по результатам его рассмотрения 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.