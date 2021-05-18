Во Владимире ожидается +35, а в Вязниковском и Ковровском районах - сильный ветер

В ГУ МЧС России сообщают о новом ухудшении погодных условий. Вечером 18 мая и в течение дня 19 мая в отдельных районах области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Наибольшая вероятность возникновения ветряных порывов – в Вязниковском и Ковровском районах.

Как говорят в МЧС, при такой погоде повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Точно лучше не оставлять при такой погоде свои машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

А вот во Владимире, наоборот, будет усиливаться жара. В течение дня 18 мая продержится аномально жаркая погода. Температура воздуха может достигать +35 С.