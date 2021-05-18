Фестиваль "Реки-Руки" переместится в парк Пушкина

Организаторы полюбившегося владимирцам фестиваля "Реки-Руки" сообщили, что мероприятию быть. В этом году он пройдет 30 мая в парке Пушкина. На него съедутся больше 150 мастеров из Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской областей.

На одной из площадок можно будет увидеть, как трудятся гончары, мастера лозоплетения, росписи и резьбы по дереву, кузнецы, ткачи, пряхи. Уникальные изделия будут создаваться в режиме реального времени в формате интерактивного мастер-шоу.

На традиционной ярмарке можно будет купить игрушки, украшения, предметы интерьера, одежду и многое другое. А в "Городе мастеров" пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых.

На главной сцене пройдет концерт разных коллективов и исполнителей.