Владимирская спортсменка стала лучшей на Чемпионате Европы по бодибилдингу

фото из личного архива Надежды Афанасьевой

В испанском городе Санта-Сусанна с 13 по 17 мая проходил чемпионат Европы по бодибилдингу.

В составе сборной России успешно выступила владимирская спортсменка Надежда Афанасьева. В дисциплине "бодифитнес" она завоевала золотую медаль.

- Мечты сбываются, сбываются так, что кружится голова. Многочисленная категория, жесткая конкуренция. Это Европа, здесь можно выиграть по форме, но проиграть раунд дефиле. Здесь мало попасть в кондиции категории, здесь подача ценится не меньше. Разумеется, я волновалась. Но это волнение никак не сказалось на том удовольствии от сцены, которое я наконец-то получила, - написала Надежда в своем инстаграме.