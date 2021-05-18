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Происшествия18 мая 2021 12:01

Ковровчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем

Женщина не раз попадалась на этом нарушении
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Ковровским городским судом вынесен приговор пятидесятивосьмилетней, которую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). 9 февраля прошлого года она у себя дома продала в розницу местному жителю бутылку спиртосодержащей продукции объемом полтора литра 100 рублей. До этого женщина неоднократно осуществляла торговлю аналогичным способом на дому, за что привлекалась к административной ответственности, но теперь ее осудили по уголовной статье. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинителя по делу, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал