Ковровчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем

Ковровским городским судом вынесен приговор пятидесятивосьмилетней, которую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). 9 февраля прошлого года она у себя дома продала в розницу местному жителю бутылку спиртосодержащей продукции объемом полтора литра 100 рублей. До этого женщина неоднократно осуществляла торговлю аналогичным способом на дому, за что привлекалась к административной ответственности, но теперь ее осудили по уголовной статье. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинителя по делу, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.