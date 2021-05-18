Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

В регионе продолжают ежедневно выявлять заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки 18 мая 2021 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 11 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском). Также за сутки пять человек умерли от коронавируса, всего в области от него скончалось 1160, в выздоровел за сутки 61 человек, а всего поправилось 30 478. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 894 случая заболевания, которые распределились так: 7532 сл. в г. Владимире, 3994 сл. в Гусь-Хрустальном, 3616 сл. о. Муром, 2358 сл. в Ковровском, 2072 сл. в Александровском, 1927 сл. в Петушинском, 1380 сл. в Юрьев-Польском, 1282 сл. в Вязниковском, 1468 сл. в Кольчугинском, 1243 сл. в Суздальском, 1022 сл. в Собинском, 1023 сл. в Киржачском, 908 сл. в Меленковском, 738 сл. в Гороховецком, 734 сл. в Камешковском, 695 сл. в Селивановском, 502 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном).