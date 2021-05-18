В Гусь-Хрустальном районе нашли три стихийные свалки

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура обнаружила на территории поселка Золотково три стихийные свалки. Причем появились они уже давно, однако для их ликвидации администрацией муниципалитета мер не предпринималось.

Кроме того, проверка показала, что на территории поселка не организован нормальный вывоз крупных габаритных отходов. Крупный мусор люди складывали в кучу на улицах Социалистическая, Советская, Ломоносова, Заводская, Революции, Пушкина, Горьковские переулки. По фактам всех выявленных нарушений главе поселковой администрации внесено представление.

Также в отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).