Чиновницу из Мурома признали виновной в превышении служебных полномочий и покушении на мошенничество

Сорокадевятилетнюю жительницу Мурома, ранее занимавшую должность председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации округа Муром, признана виновной по двум статьям – покушение на мошенничество с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий. Также за покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения осужден ее пятидесятипятилетний подельник, ранее занимавший должность директора муниципального унитарного предприятия округа Муром «Рынок». С октября 2017 года по конец апреля 2018 года председатель комитета, превышая должностные полномочия, получила от индивидуального предпринимателя более 1,2 миллионов рублей за внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов округа Муром и разрешение осуществлять торговлю на территории, включенную в эту схему. Также 4 октября 2019 года злоумышленники попытались обмануть предпринимателя на 115 тысяч рублей, введя женщину в заблуждение относительно нахождения территории, на которой она планировала осуществлять торговлю в ведении муниципального унитарного предприятия округа Муром «Рынок» и необходимости получения разрешения на торговлю. Экс-председатель получила два с половиной года условно. Кроме того, ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. Ее подельника оштрафовали на 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в муниципальных унитарных предприятиях на срок полтора года. С учетом времени содержания его под стражей и нахождения под домашним арестом наказание в виде штрафа смягчено ему до 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.