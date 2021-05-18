Из-за жары центральные магистрали Владимира поливают дважды в день

Сильная жара во Владимире заставила коммунальные службы города поливать центральные магистрали не один раз в день, а дважды в сутки. Сделано это для предупреждения пластических деформаций асфальтового покрытия.

Кроме того, в мэрии сообщают, что во Владимире продолжается обновление дорожной разметки на городских дорогах. Днем её наносят на пешеходных переходах, а ночью - на осевой линии и линии разделения потоков движения. Работы проводятся на улицах Пушкарской, Стрелецкой, Семашко, Стрелецкий городок, Офицерской, Пичугина, Красной, Западной, Парижской коммуны.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. Кроме того, в управлении ЖКХ работает «горячая линия». Пожаловаться на качество работы коммунальных служб можно по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 в рабочие дни).