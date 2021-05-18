В администрации Владимирской области ликвидирован комитет по туризму

Согласно концепции проводимой в Белом доме реформы, ни одного подразделения, которое должно исполнять функции регионального министерства (во Владимирской области — департамента) не должно находиться в аппарате обладминистрации. В связи с этим происходит упразднение комитетов и перевод их либо в отдельные департаменты, либо в состав уже существующих.

Коснулось это и областного комитета по туризму, который был упразднен. Председатель комитета Сергей Огудин от занимаемой должности был освобожден и уволен с гражданской службы.

Что касается туристических дел региона, то ими теперь будет ведать управление туризма, которое создается при департаменте предпринимательства.

Теперь подобная участь ожидает комитеты по социальной и молодежной политике — их должны реорганизовать грядущим летом.