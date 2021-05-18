В центре поселка Боголюбово сгорел торговый павильон

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в доме №44 «в» по улице Ленина поселка Боголюбово Суздальского района поступила на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 02.43. Горящий торговый павильон расположен буквально напротив Боголюбовского монастыря.

На место ЧП выехали пять пожарных машин и 13 человек личного состава МЧС. На момент их прибытия из-под кровли магазина вырывались клубы дыма. В дыхательных аппаратах огнеборцы пробрались внутрь и потушили пламя, общая выгоревшая площадь составила 60 квадратных метров.

В результате сгорели вещи и отделка павильона, никто из людей, к счастью, не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.