Во Владимире в очереди на прививку от коронавируса стоят почти полторы тысячи человек

По данным учреждений здравоохранения, осуществляющих вакцинацию жителей города Владимира, по состоянию на 17 апреля первый компонент вакцины привит 26595 горожанам. Оба компонента вакцины получили уже 21435 человек. Свой очереди на прививку ожидает 1401 человек.

Жители города могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.