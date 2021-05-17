Во Владимирской области на «Ночи музеев» побывали более полутора тысяч человек

15 мая на всех объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошли мероприятия в рамках традиционной всероссийской акции под девизом: «Больше, чем музей». В «Ночь музеев» на объектах ВСМЗ побывали 1600 как местных жителей, так и туристов. Центральным местом стал музейный центр «Палаты», который принял почти 750 человек. В «Палатах» гостям продемонстрировали обновленную выставку «Прогулка по старому городу», дополненную новыми музейными экспонатами. «Ночь музеев» прошла во всех филиалах ВСМЗ. В Суздале ансамбль «Русь» выступил на площадке кремля, а в Крестовой палате коллеги из Ивановского музея показали спектакль «Живой лубок», в Муромцеве прозвучали произведения Чайковского и Рахманинова, а в Гусь-Хрустальном состоялся гала-концерт лауреатов Всероссийского музыкального фестиваля «Мещерский вернисаж».