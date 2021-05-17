Во Владимире на улице Красноармейской ограничат движение

В областном центре планируется перекладка участка магистральной теплосети от улицы Гражданская, поэтому, как сообщает городская администрация, уже с восьми утра 18 мая до полуночи 31 мая будет частично ограничено движения транспорта по улице Красноармейской. На время реконструкции трубопровода организуют одностороннее движение всех видов транспорта от улицы Красноармейской в сторону улицы МОПРа. Обратно на улицу Красноармейскую можно будет вернуться по улице 9 Января. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.