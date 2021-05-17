В четырех районах Владимирской области обещают грозу и сильный ветер

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа на юге Владимирской области ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 18 метров в секунду. Непогода затронет Гусь-Хрустальный, Собинский, Петушинский, Меленковский районы. Как сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области, в регионе возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества аварий на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур. Напомни, 15 мая в регионе уже бушевала гроза, тоже затронувшая несколько районов. В муроме повалило деревья, сорвало несколько крыш, погнуло кресты на храмах, в Гороховецкой районной больнице сорвало крышу.