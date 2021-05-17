В Вязниках закрыли коронавирусный госпиталь

Во Владимирской области продолжает сокращаться число коек для больных коронавирусом. Как отмечают власти, запас мест есть. По состоянию на 17 мая в медицинских организациях региона действуют 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,1 процента из них занято (492), свободны – 220 коек. Поскольку ситуация стабилизировалась, в Вязниках решили закрыть коронавирусный госпиталь, 26 коек, размещавшиеся в госпитале, перепрофилированы под прежние задачи: восемь коек вновь вернется в педиатрию, остальные – в неврологию, терапию и патологию беременных. Вязниковцев с коронавирусом будут либо лечить амбулаторно, ибо, если потребуется госпитализация, вновь станут направлять в инфекционный госпиталь центральной городской больницы Коврова.