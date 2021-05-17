В Александровском районе в горящем жилом доме пострадала 66-летняя женщина

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в поселке имени Ленина на улице Вокзальной поступило на пульт диспетчеров пожарной части в 13.40.

Прибывшие к месту пожара огнеборцы выяснили, что пламенем объят жилой дом на две квартиры. В результате пламя было быстро потушено, выгоревшая площадь составила 60 квадратных метров. Увы, во время пожара пострадала женщина 1954 года рождения.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит уточнить причину пожара.