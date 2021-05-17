Во Владимире парень попался на попытке угона, грабеже и краже

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19-летнему молодому человеку изначально инкриминировали попытку угона отечественной легковушки, которая была припаркована возле дома.

Хозяин машины обнаружил, что замок зажигания поврежден, а вещи в салоне разбросаны, однако сам автомобиль оставался на месте. Сыщикам удалось установить личность пытавшегося угнать легковушку человека, которым и оказался упомянутый молодой человек. Сам он признался, что планировал покататься, но не смог завести легковушку.

В ходе следствия была установлена его причастность к еще двум преступлениям: по версии следствия, они с приятелем стащили чужой кошелек с деньгами и украшениями на общую сумму 19 тысяч рублей, а также парень обвиняется в грабеже — ударив продавца, он схватил бутылку с алкогольным напитком и сбежал.

На время следствия молодой человек оказался под стражей. В скором времени его дело начнет рассматривать суд.