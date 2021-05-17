В Гороховецком районе подсчитывают ущерб местной больнице из-за урагана

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15 мая в результате урагана пострадала кровля корпуса круглосуточного стационара Гороховецкой центральной районной больницы. Как сообщил главный врач учреждения Василий Бондаренко, на работу врачей разгул стихии не оказал влияния. На месте повреждённой кровли уже установили стропила, чтобы внутрь стационара не попадали осадки.

«Сейчас больница работает в штатном режиме. В полном объёме оказывается плановая и экстренная помощь. Идёт активное устранение последствий чрезвычайной ситуации», – проинформировал Василий Бондаренко.

Кроме того, ремонтники оперативно восстановили функционирование систем электро- и водоснабжения, интернета и телефонной связи, территория расчищена от завалов деревьев, освобождены пути движения и эвакуации.

Администрация Гороховецкой ЦРБ сейчас оценивается стоимость восстановительных работ, после чего департамент здравоохранения Владимирской области выделит учреждению эти деньги на устранение последствий чрезвычайной ситуации.