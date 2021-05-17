Владимирцам расскажут о защите от клещей

С 17 по 28 мая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую линию» вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора по телефонам «горячих линий» будут консультировать всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Контактный тел: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 54-02-32. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).