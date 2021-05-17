Во Владимире обещают жару выше 30 градусов

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 мая во Владимире и по области ожидается жара, воздух прогреется до температуры +30…+32 градуса.

Такая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки; возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений; увеличением количества происшествий и гибели людей на водных объектах; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

МЧС просит жителей региона принять меры для недопущения выжигания травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.