Владимирца накажут за посещение магазина без маски

С 11 по 16 мая сотрудники Владимирской мэрии вместе с полицией провели мониторинг 45 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 16 объектах, в том числе на девяти из них не соблюдали масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа. Сотрудники полиции собрали материалы для составления 1 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф грозит покупателю, который без маски пришел в магазин «Магнит» на Октябрьском проспекте. А всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1240 объектов.