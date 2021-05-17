Жительница Петушинского района незаконно зарегистрировала иностранца

Как показала прокурорская проверка, жительница поселка Труд Петушинского района поставила на миграционный учет гражданина республики Армения по адресу своего места жительства. При этом предоставлять ему жилье даже на время женщина не планировала. По результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учет). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района. Жители региона не редко совершают аналогичные правонарушения, некоторые умудряются у себя дома фиктивно зарегистрировать более десятка приезжих. Хотя максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - до трех лет лишения свободы, чаще нарушители отделываются штрафами.