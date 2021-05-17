Во Владимирской области на 17 мая еще 50 человек заболели коронавирусом

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за прошедшие сутки 17 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились таким образом: 10 случаев во Владимире, пять в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Кольчугинском, 4 - в Ковровском, 3 - в Киржачском, 3 - в Петушинском, 3 - в Камешковском, 3 - в Александровском, 2 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском, 2 - в Юрев-Польском, 2 - в Собинском, 1 - в Селивановском, 1 - в Меленковском. Также за сутки во Владимирской области 58 человек выздоровело от коронавируса (а всего за время пандемии – 30 417). За последние сутки смертей от коронавируса в регионе не было, но всего за время пандемии в области от коронавируса скончалось 1155 жителей.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 845 случаев заболевания, из них 7521 во Владимире, 3990 - в Гусь-Хрустальном, 3610 – в округе Муром, 2355 - в Ковровском, 2069 - в Александровском, 1925 - в Петушинском, 1379 - в Юрьев-Польском, 1279 - в Вязниковском, 1465 - в Кольчугинском, 1241 - в Суздальском, 1021 - в Собинском, 1019 - в Киржачском, 907 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 732 - в Камешковском, 694 - в Селивановском, 501 - в Судогодском, 400 - в г. Радужном.