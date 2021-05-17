Во Владимире на здании школы установят доску в честь воина-афганца

18 мая у здания лицея-интерната №1 (ул. Горького, 97) в торжественной обстановке откроют мемориальную доску Александру Никитину, погибшему в 1986 году в Афганистане.

Мероприятие организовано Владимирским региональным отделением общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Александр Никитин — выпускник этой школы. Он учился здесь с 3 по 9 класс, затем закончил ПТУ №30 и до призыва в армию работал слесарем во Владимирском АТП.

В Вооружённые Силы СССР Александр Никитин был призван 14 октября 1985 года. После учебного подразделения получил воинскую специальность вычислитель-чертёжник, и в мае 1986 года был направлен в Афганистан. Во время службы неоднократно участвовал в операциях по уничтожению банд душманов. Проявил себя мужественным воином. Александр Никитин погиб при исполнении служебного долга 3 декабря 1986 года. Награждён медалью "Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа".