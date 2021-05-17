Во Владимире 72 рабочих сажают цветы и вырубают деревья

Как сообщают в мэрии, 17 мая 72 рабочих и двенадцать машин МКУ «Благоустройство» наводят порядок на общественных пространствах города Владимира и других закрепленных за предприятием объектах, в том числе в присоединенных территориях и отдаленных микрорайонах. Раву косят на улицах Белоконской, Нижняя Дуброва, Горького, Козлов вал, Николо-Галейской, Дворянской, на Лыбедской магистрали, в парке им. Пушкина, на Суздальском проспекте, проспекте Ленина и на бульваре художника Иванова, а цветы на городских клумбах сажают на улице Горького и в парке Липки. Сухие и аварийные деревья вырубают на улице Горького, в районе дома № 89 и улице Дворянской, в районе стадиона «Торпедо». Напомним, все жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о любой проблеме, связанной с городской инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир - это мы». На портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении. На 11.00 17 мая из 9389 заявок жителей 9332 заявки уже выполнены. 57 заявок находятся в работе.