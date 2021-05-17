Во время обысков у жителя Кольчугино обнаружено 180 граммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на жителя 28-летнего Кольчугино.

Молодого человека обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Следствием установлено, что парень покупал наркотики в интернете, а затем фасовал их, чтобы потом продавать наркоманам. При этом тайники с закладками он планировал делать на территории Юрьев-Польского района.

В ходе обысков в доме у задержанного оперативники обнаружили более 180 граммов разных наркотиков, а также порядка 85 граммов сильнодействующих веществ.

Сам молодой человек свою вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.