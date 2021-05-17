Во Владимире пропавший 11-летний мальчик найден живым

Накануне поисковики передали тревожное сообщение: в областном центре днем 16 мая пропал 11-летний мальчик, который ушел домой и не вернулся. С ночи в Добром и его окрестностях развернулась поисковая операция.

Однако уже к 9.00 стало предварительно известно, что ребенка обнаружили, однако официальной информации на тот момент не было.

Как сообщает ПСО «Лиза Алерт»по состоянию на 9.30 17 мая, мальчик действительно был обнаружен живым, так что поиск благополучно завершился. Ребенка в настоящее время должны передать родителям.