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Происшествия17 мая 2021 9:34

Во Владимире декан юридического института обвиняется в получении взятки

На днях уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщают региональное Следственное управление СК России и прокуратура Владимирской области, расследование уголовного дела в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования ВЮИ ВСИН России Валерия Морозова завершено.

По версии следствия, декан при исполнении служебных обязанностей получил через посредника 165 тысяч рублей в качестве взятки и принял в институт на заочное отделение студента, который не сдавал вступительные экзамены.

Кроме того, с августа 2016 по январь 2020 года Морозов вносил в документацию сведения об успешной сдаче этим студентом зачетов и экзаменов, хотя на самом деле обучения тот не проходил.

Также следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, выступившей в качестве посредника при передаче взятки. Свою вину она признала и раскаялась.

В скором времени уголовные дела начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.

Криминал