Во Владимире декан юридического института обвиняется в получении взятки

Как сообщают региональное Следственное управление СК России и прокуратура Владимирской области, расследование уголовного дела в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования ВЮИ ВСИН России Валерия Морозова завершено.

По версии следствия, декан при исполнении служебных обязанностей получил через посредника 165 тысяч рублей в качестве взятки и принял в институт на заочное отделение студента, который не сдавал вступительные экзамены.

Кроме того, с августа 2016 по январь 2020 года Морозов вносил в документацию сведения об успешной сдаче этим студентом зачетов и экзаменов, хотя на самом деле обучения тот не проходил.

Также следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, выступившей в качестве посредника при передаче взятки. Свою вину она признала и раскаялась.

В скором времени уголовные дела начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.