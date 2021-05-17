В Петушинском районе крупный пожар уничтожил частный жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.41 диспетчерам пожарной охраны поступил тревожный сигнал о возгорании на улице Центральной деревни Ларионово.

Прибывшие к месту ЧП пожарные расчеты обнаружили, что горит частный жилой дом, который на тот момент был уже объят пламенем. При этом огонь угрожал распространиться на другие дома и строения.

Огнеборцы отстояли деревенские жилища и быстро ликвидировали пожар, однако дом сгорел дотла — общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.