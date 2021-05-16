В Гусь-Хрустальном из горевшего магазина эвакуировали пять человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в продуктовом магазине поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 15.43. На место ЧП выехали шесть пожарных машин и 18 человек из числа личного состава МЧС.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под кровли магазина. Существовала угроза распространения огня на весь магазин, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Огнеборцы проникли внутрь горящего здания в дыхательных аппаратах и вскоре потушили пламя. Общая выгоревшая площадь составила 96 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, однако в ходе тушения было эвакуировано пять человек.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точные причины пожара.