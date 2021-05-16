Жителей Меленок просят временно ограничить потребление газа

Как сообщает районная администрация, в связи с проведением ремонта на газораспределительной станции Меленки 19 мая с 8.00 подачу газа приостановят в райцентре и других населенных пунктах.

При этом подачу «голубого топлива» в Меленковском районе полностью прекратят для нужд производства и для коммунально-бытовых предприятий, а для бытовых нужд планируют оставить, однако газовая служба по возможности просит жителей Меленковского района ограничить его потребление на три дня, пока идет ремонт, чтобы не пришлось его отключать полностью.

По плану, работы будут завершены уже 21 мая.