В Муроме на Оке начались работы по углублению дна на фарватере

земснаряд «Московский - 702» совместно с брандвахтой и мотозавозней на Оке. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», Муромский район водных путей приступил к дноуглубительным работам на участке 219,6 — 219 километра реки Оки.

Углублением дна занимается специализированное судно технического флота Муромского РВП — земснаряд «Московский-702» совместно с брандвахтой «Б-103» (судном для жилья рабтников земснаряда), а также мотозавозней «МЗ-12».

Напомним — ранее на Оке в районе переката Панфиловский речники проводили работы по промеру глубин, чтобы при необходимости сделать судовой ход глубже. Такие работы проводятся на судоходных реках систематически.