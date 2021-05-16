Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 62 человека

Таким образом, с начала эпидемии выписаны по выздоровлению после коронавируса 30359 жителей Владимирской области. В то же время, за прошедшие 24 часа официально подтверждено шесть новых летальных исходов, общее число которых в регионе составило 1155.

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, на сегодняшний день в областных инфекционных госпиталях развернуто 712 коек для больных с коронавирусной инфекцией, из которых 491 занята, 221 койка остается свободной.

Облздрав рекомендует жителям продолжать соблюдать санитарные правила и масочный режим.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8554 новых заражения коронавирусом, подтвержден 391 летальный исход, по выздоровлению было выписано 8573 человека. Таким образом, на сегодняшний день в стране официально заражен коронавирусом 268301 человек.